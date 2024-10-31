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Онлайн инвестиции в частный бизнес

Первое место среди инвестиционных платформ

Рейтинг

Регулируется ЦБ РФ

Онлайн инвестиции в частный бизнес

Инвестирование онлайн в займы малого и среднего бизнеса по ставкам от 26,0% до 72,1%. Получайте доходность инвестиций значительно выше депозита, акций и облигаций. Заработайте на инвестициях в действующий бизнес уже сегодня

Первое место среди инвестиционных платформ

Рейтинг

Регулируется ЦБ РФ

инвестиционная платформа Jetlend

Статистика онлайн инвестиций

Статистика онлайн инвестиций

Доходность инвестиций

106,2%

Средняя доходность всех инвесторов JetLend с января 2020 года

Надежность

30,1%

Средняя доходность на JetLend по стратегиям за последние 3 месяца

Ликвидность

Выводите свой портфель инвестора в наличные по одному клику через вторичный рынок

* ликвидность не гарантирована и зависит от спроса и предложения на рынке

Инвестиционная статистика

Инвестиционная статистика

27,7 %

Средневзвешенная ставка за 30 дней

25,0 млрд ₽

Выдано займов бизнесу

62 641

Активных инвесторов на JetLend

1,4 %

Дефолтность по поколению 2024 года

3 701

Уникальных компаний профинансировано

453,1 млн ₽

Объём торгов на вторичном рынке за последние 30 дней

Как работают онлайн инвестиции в займы для бизнеса

Как работают онлайн инвестиции в займы для бизнеса
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Условия и требования к инвестору

Условия и требования к инвестору
Минимальная сумма для инвестиций

10 000 руб.

Минимальная сумма инвестиций в одну заявку

100 рублей

Стоимость продажи займа на вторичном рынке

Индивидуально

Возраст инвестора

От 18 лет

Гражданство

Российская Федерация

Субъект гражданского права

Физическое или юридическое лицо

Стоимость зачисления средств

Пополнение счета через банковский перевод — без комиссии. Срок зачисления средств от нескольких часов до нескольких дней.

Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы
Все вопросы
Кто может стать инвестором?

Стать инвестором может любой гражданин РФ, достигший 18 лет, с действующим банковским счетом, либо юридическое лицо, включая индивидуального предпринимателя.

Примечание*: ИП с налоговым режимом НПД (самозанятые) не могут быть инвесторами на платформе.

Каких заемщиков я финансирую?

Получить финансирование на платформе могут только растущие и тщательно отобранные компании малого и среднего бизнеса РФ.

Какие этапы проверки проходят потенциальные заемщики?

1. Базовые требования: среднемесячная выручка от 600 000 рублей, срок деятельности от 12 месяцев, нейтральная кредитная история;

2. Заемщики загружают паспортные данные и банковские выписки. Мы проверяем количественные, неколичественные показатели бизнеса и его нефинансовую надежность: прозрачность бизнеса;

3. Верификация полученных данных, видеоинтервью;

4. Присвоение рейтинга и ставки;

5. Создание инвестиционного предложения и отправка заявки на сбор.

Что такое «Ожидаемые потери»?

Ожидаемые потери (expected losses) состоят из:

1. PD — Probability of default (вероятность дефолта). Вероятность дефолта для компаний малого бизнеса на годовом горизонте по расчетам платформы составляет от 0,01% до 20,95%. Наша система рисков позволяет свести его к минимуму, но полностью избавиться от вероятности дефолта и привести его к нулю невозможно.

2. EAD — Exposure at default (объём средств под риском дефолта). Обычно дефолт наступает не сразу после выдачи займа, а только после нескольких месяцев стабильных платежей. Поэтому объем средств под риском ниже общей суммы предоставленного займа. По нашим данным EAD составляет 60% от суммы займа.

3. LGD — Loss given default (уровень потерь в случае дефолта). В случае дефолта заемщика мы получаем решение суда с исполнительным листом, который позволяет вернуть часть заемных средств. По нашему опыту, уровень потерь при беззалоговом кредитовании в малом бизнесе составляет около 97%, мы ориентируемся на это значение.

Таким образом, уровень ожидаемых потерь при выдаче займа размером 1 млн. рублей компании с рейтингом 9 составит 1 000 000 * 0,0123 * 0,6 * 0,97 = 7 158 рублей (0,72% от суммы займа).

Где находятся мои деньги?

Ваши деньги поступают и хранятся на номинальном счете ООО «Джетленд», открытом в банке Точка, а затем переводятся на расчетные счета компаний-заемщиков. Возврат займов осуществляется аналогично, только в обратную сторону. Счет: 40702810701500061122

Что случается, если заемщик перестает платить?

Если компания допустила просрочку, JetLend информирует компанию о возникшей просроченной задолженности и начинает начислять пени и штрафы.

В случае, если компания не платит 30 календарных дней, происходит объявление дефолта. Через 3 рабочих дня производится переуступка прав требования по займу в пользу ООО «Джетленд». Через 5 рабочих дней платформа подает исковое требование в Арбитражный суд Москвы, за которым следует процедура получения исполнительного листа и ареста всех счетов заёмщика.

Деньги, взысканные по исполнительным листам, поступят займодавцу на счет.

Отдельно, в рамках преюдиции, платформой инициируется подача иска в суд общей юрисдикции на поручителя. Иск направляется в Арбитражный суд по месту юридического адреса поручителя. После рассмотрения заявления суд утверждает временного управляющего, который анализирует финансовое состояние ответчика, формирует реестр кредиторов и определяет очередность возврата денежных средств. Далее назначаются торги выявленного имущества. Денежные средства после торгов распределяются между кредиторами согласно очередности и пропорциональности объема требований. Конкурсное производство длится от 6 месяцев. В случае, если выявляются признаки фиктивности или преднамеренного банкротства, происходит обращение за привлечением к уголовной ответственности.

Какую сумму я могу инвестировать?

У нас нет лимита на пополнение. Вы можете пополнить счет даже на 1 рубль. Но чтобы обеспечить высокую диверсификацию и низкий риск мы вынуждены ограничить доступ к инвестированию для клиентов с портфелем на сумму меньше 10 000 рублей.

Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, то можете инвестировать не более 600 000 рублей в течение календарного года в займы на первичном рынке в рамках исполнения ФЗ 259. Квалификацию вы можете пройти через личный кабинет, загрузив необходимые документы. Покупки займов (цессия) на вторичном рынке доступны без ограничений по сумме максимального лимита.

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География заемщиков

География заемщиков

Наши компании

Наши компании

Высокая надежность онлайн инвестиций

Высокая надежность онлайн инвестиций

Инвестиции в займы для бизнеса

Инвестировать в бизнес без активного участия в управлении портфелем стало легко с появлением краудлендинга. Заработать именно таким способом предоставляет JetLend. Площадка предназначена для физических и юридических лиц, которые могут инвестировать в займы компаниям с процентной ставкой до 40% годовых.

Инвестиции в займы

Инвестиции в займы бизнесу через специализированные инвестиционные онлайн-сайты в интернете называются краудлендингом, который становится все более популярным, поскольку это современный инвестиционный инструмент, предлагающий наилучшее соотношение риска и доходности.

Инвестиции в бизнес в виде займов — это великолепная возможность познакомиться с миром инвестиций для начинающих инвесторов и всепогодный инструмент диверсификации портфелей для опытных инвесторов. Мы предлагаем вам уникальную возможность стать частью быстрорастущего рынка краудлендинга и дружного сообщества инвесторов. Для начинающих инвесторов на сайте есть полезные курсы, зайдите в раздел “Академия”, материал предоставляется бесплатно.

Технологичность, простота и удобство

Благодаря технологиям искусственного интеллекта, тщательному скорингу и масштабным инвестициям в разработку мы создали один из лучших продуктов на российской инвестиционном рынке и готовы предложить вам широкие возможности для успешных инвестирования онлайн.

Чтобы вложить 100 тысяч, 500 тысяч, а в будущем вложить миллион и более рублей, в JetLend можно начать с минимальной суммы в 10 000 рублей. Внести средства можно с карты любого банка. На сайте отсутствует комиссия для инвесторов. Для того чтобы приступить к инвестициям в бизнес, нужно пройти простую регистрацию и загрузить паспортные данные. Управлять инвестиционным портфелем можно как с ПК, так и через удобное мобильное приложение. В личном кабинете доступна аналитика портфеля и показатели JetLend, а также есть возможность оперативно связаться с клиентским менеджером.

Вывод денежных средств в любое время

JetLend — это платформа, которая предлагает долгосрочный инструмент инвестирования в займы. Доходы от инвестиций на платформе чаще всего поступают по мере возвращения займов заемщиками, при этом инвестор может вывести средства через вторичный рынок с небольшим дисконтом за более короткое время. В случае необходимости, инвестор при помощи вторичного рынка может продать все активные займы и в короткий срок вывести средства. Это дает вам гибкость и свободу в управлении активами и не сковывает обязанностями.

Выгодные инвестиции в бизнес на сайте JetLend станут надежным источником пассивного дохода и разнообразят портфель самого искушенного инвестора. В личном кабинете вы можете настроить вывод процентных платежей в указанную дату и ежемесячно получать их на банковскую карту.

Для удобства инвесторов мы создали стратегии автоинвестирования с автоматической диверсификацией. Вам не придется управлять вашими вложениями каждый день, достаточно лишь перевести деньги на счет в JetLend и подключить стратегию.

Надежность инфраструктуры и низкие риски

Процесс инвестирования в компании может быть сложным и рискованным. Сервис JetLend обеспечивает прозрачность и надежность всех сделок. Мы тщательно проверяем каждого заемщика, чтобы убедиться в его финансовой стабильности и способности вернуть заемные средства. О каждом проекте предоставляется необходимая информация, чтобы вы могли ознакомиться подробнее и принять взвешенное решение.

Мы действуем в соответствии с требованиями регулятора и следуем строгим стандартам безопасности данных. JetLend предлагает разнообразные механизмы защиты инвесторов, такие как скоринг, широкая диверсификация и налаженная система подачи судебных исков к должникам.

В 2023 году JetLend занял первое место по объему выдачи займов компаниям среди российских краудлендинговых площадок. А к концу 2023 года процентный доход инвесторов JetLend превысил 1 млрд рублей.

JetLend является резидентом инновационного центра Сколково и входит в реестр операторов инвестиционных платформ Центрального банка РФ.

Пополните счет прямо сейчас и инвестируйте в бизнес через Jetlend!

О JetLend в СМИ

О JetLend в СМИ

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