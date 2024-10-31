Онлайн инвестиции в частный бизнес

Инвестирование онлайн в займы малого и среднего бизнеса по ставкам от 26,0% до 72,1%. Получайте доходность инвестиций значительно выше депозита, акций и облигаций. Заработайте на инвестициях в действующий бизнес уже сегодня
106,2%
Средняя доходность всех инвесторов JetLend с января 2020 года
30,1%
Средняя доходность на JetLend по стратегиям за последние 3 месяца
Выводите свой портфель инвестора в наличные по одному клику через вторичный рынок
27,7 %
25,0 млрд ₽
62 641
1,4 %
3 701
453,1 млн ₽
10 000 руб.
100 рублей
Индивидуально
От 18 лет
Российская Федерация
Физическое или юридическое лицо
Пополнение счета через банковский перевод — без комиссии. Срок зачисления средств от нескольких часов до нескольких дней.
Инвестиции в займы
Инвестиции в займы бизнесу через специализированные инвестиционные онлайн-сайты в интернете называются краудлендингом, который становится все более популярным, поскольку это современный инвестиционный инструмент, предлагающий наилучшее соотношение риска и доходности.
Инвестиции в бизнес в виде займов — это великолепная возможность познакомиться с миром инвестиций для начинающих инвесторов и всепогодный инструмент диверсификации портфелей для опытных инвесторов. Мы предлагаем вам уникальную возможность стать частью быстрорастущего рынка краудлендинга и дружного сообщества инвесторов. Для начинающих инвесторов на сайте есть полезные курсы, зайдите в раздел “Академия”, материал предоставляется бесплатно.
Технологичность, простота и удобство
Благодаря технологиям искусственного интеллекта, тщательному скорингу и масштабным инвестициям в разработку мы создали один из лучших продуктов на российской инвестиционном рынке и готовы предложить вам широкие возможности для успешных инвестирования онлайн.
Чтобы вложить 100 тысяч, 500 тысяч, а в будущем вложить миллион и более рублей, в JetLend можно начать с минимальной суммы в 10 000 рублей. Внести средства можно с карты любого банка. На сайте отсутствует комиссия для инвесторов. Для того чтобы приступить к инвестициям в бизнес, нужно пройти простую регистрацию и загрузить паспортные данные. Управлять инвестиционным портфелем можно как с ПК, так и через удобное мобильное приложение. В личном кабинете доступна аналитика портфеля и показатели JetLend, а также есть возможность оперативно связаться с клиентским менеджером.
Вывод денежных средств в любое время
JetLend — это платформа, которая предлагает долгосрочный инструмент инвестирования в займы. Доходы от инвестиций на платформе чаще всего поступают по мере возвращения займов заемщиками, при этом инвестор может вывести средства через вторичный рынок с небольшим дисконтом за более короткое время. В случае необходимости, инвестор при помощи вторичного рынка может продать все активные займы и в короткий срок вывести средства. Это дает вам гибкость и свободу в управлении активами и не сковывает обязанностями.
Выгодные инвестиции в бизнес на сайте JetLend станут надежным источником пассивного дохода и разнообразят портфель самого искушенного инвестора. В личном кабинете вы можете настроить вывод процентных платежей в указанную дату и ежемесячно получать их на банковскую карту.
Для удобства инвесторов мы создали стратегии автоинвестирования с автоматической диверсификацией. Вам не придется управлять вашими вложениями каждый день, достаточно лишь перевести деньги на счет в JetLend и подключить стратегию.
Надежность инфраструктуры и низкие риски
Процесс инвестирования в компании может быть сложным и рискованным. Сервис JetLend обеспечивает прозрачность и надежность всех сделок. Мы тщательно проверяем каждого заемщика, чтобы убедиться в его финансовой стабильности и способности вернуть заемные средства. О каждом проекте предоставляется необходимая информация, чтобы вы могли ознакомиться подробнее и принять взвешенное решение.
Мы действуем в соответствии с требованиями регулятора и следуем строгим стандартам безопасности данных. JetLend предлагает разнообразные механизмы защиты инвесторов, такие как скоринг, широкая диверсификация и налаженная система подачи судебных исков к должникам.
В 2023 году JetLend занял первое место по объему выдачи займов компаниям среди российских краудлендинговых площадок. А к концу 2023 года процентный доход инвесторов JetLend превысил 1 млрд рублей.
JetLend является резидентом инновационного центра Сколково и входит в реестр операторов инвестиционных платформ Центрального банка РФ.
Пополните счет прямо сейчас и инвестируйте в бизнес через Jetlend!