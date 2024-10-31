Онлайн инвестиции в частный бизнес

Ожидаемые потери (expected losses) состоят из:

1. PD — Probability of default (вероятность дефолта). Вероятность дефолта для компаний малого бизнеса на годовом горизонте по расчетам платформы составляет от 0,01% до 20,95%. Наша система рисков позволяет свести его к минимуму, но полностью избавиться от вероятности дефолта и привести его к нулю невозможно.

2. EAD — Exposure at default (объём средств под риском дефолта). Обычно дефолт наступает не сразу после выдачи займа, а только после нескольких месяцев стабильных платежей. Поэтому объем средств под риском ниже общей суммы предоставленного займа. По нашим данным EAD составляет 60% от суммы займа.

3. LGD — Loss given default (уровень потерь в случае дефолта). В случае дефолта заемщика мы получаем решение суда с исполнительным листом, который позволяет вернуть часть заемных средств. По нашему опыту, уровень потерь при беззалоговом кредитовании в малом бизнесе составляет около 97%, мы ориентируемся на это значение.

Таким образом, уровень ожидаемых потерь при выдаче займа размером 1 млн. рублей компании с рейтингом 9 составит 1 000 000 * 0,0123 * 0,6 * 0,97 = 7 158 рублей (0,72% от суммы займа).